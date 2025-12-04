https://news.day.az/world/1799867.html В Мьянме взорвали многоэтажное здание мошеннического кол-центра Военные Мьянмы взорвали здание центра онлайн-мошенничества, расположенное на границе с Таиландом. Об этом сообщила газета Nation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Военные Мьянмы во главе с 44-ой пехотной дивизией вместе с силами пограничной стражи и министерством по пограничным делам штата Карен снесли 13-этажное здание в специальной экономической зоне Шве Кокко", - пишет газета, публикуя видео взрыва, после которого рушится здание.
