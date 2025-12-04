В Мьянме взорвали многоэтажное здание мошеннического кол-центра

Военные Мьянмы взорвали здание центра онлайн-мошенничества, расположенное на границе с Таиландом.

Об этом сообщила газета Nation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военные Мьянмы во главе с 44-ой пехотной дивизией вместе с силами пограничной стражи и министерством по пограничным делам штата Карен снесли 13-этажное здание в специальной экономической зоне Шве Кокко", - пишет газета, публикуя видео взрыва, после которого рушится здание.