В Баку состоялось 4-е заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Ирака

Сегодня в Баку состоялось 4-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в заседании принимала участие делегация во главе с сопредседателем Совместной комиссии от Республики Ирак, министром связи этой страны Хайямом Аль-Ясири.

Сопредседатель Совместной комиссии от Азербайджанской Республики, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, приветствуя иракскую делегацию, отметил наличие большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях между Азербайджаном и Ираком - двумя дружественными странами, имеющими тесные исторические, религиозные и культурные связи.

Рашад Набиев представил информацию о макроэкономических показателях нашей страны за прошлый год и объёме товарооборота между двумя странами, подчеркнув, что Совместная комиссия является эффективной площадкой для расширения сотрудничества между сторонами.

В то же время было отмечено, что активизация деятельности Азербайджано-Иракского делового совета может способствовать развитию торговых отношений между двумя странами.

Р.Набиев также рассказал о текущей ситуации в регионе в сфере миростроительства, а также о восстановительных работах, проводимых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана.

Министр отметил, что освобождённые от оккупации территории восстанавливаются в рамках Государственной программы "Великое возвращение", а этот регион объявлен зоной "зелёной энергии".

В ходе встречи состоялись широкие обсуждения возможностей сотрудничества в сферах экономики, промышленности, торговли, взаимных инвестиций, нефти и газа, цифрового развития, науки и образования, культуры, туризма, молодёжи и спорта.

В завершение встречи был подписан Протокол 4-го заседания Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Ирак.

Напомним, что совместная комиссия была создана в соответствии с "Соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Ирак", подписанным в Баку 10 ноября 2010 года.