Азербайджан проявил жест доброй воли по отношению к Армении

Азербайджан и Армения в настоящее время переживают самый мирный и стабильный период в двусторонних отношениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании 32-й ежегодной министерской конференции ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что обе стороны предпринимают необходимые шаги для реализации конкретных мер в различных направлениях, чтобы придать мирному процессу дополнительный импульс.

"Азербайджан, в качестве жеста доброй воли, в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Эти достижения наглядно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры являются лучшим путем для продвижения вперед.

За это Азербайджан постоянно выступал на протяжении многих лет. Азербайджан, как инициатор мирной повестки, привержен этому пути и ожидает от Армении ответной политической воли и ответственности", - добавил министр.

Глава МИД также выразил благодарность Финляндии как действующему председателю ОБСЕ, Секретариату организации, всем странам-членам ОБСЕ и Совету министров за оперативное принятие решения о прекращении деятельности Минской группы.