В Армении арестован ещё один архиепископ Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Аршака Хачатряна. Как передает Day.Az, информацию подтвердили местные армянские СМИ. Причины задержания пока не раскрываются. Напомним, что руководитель Управления по делопроизводству Эчмиадзина А.
В Армении арестован ещё один архиепископ
Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Аршака Хачатряна.
Как передает Day.Az, информацию подтвердили местные армянские СМИ.
Причины задержания пока не раскрываются.
Напомним, что руководитель Управления по делопроизводству Эчмиадзина А. Хачатрян ранее, в понедельник, на пресс-конференции рассказал, что несколько раз проводил неофициальные встречи с представителями СНБ.
