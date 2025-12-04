https://news.day.az/politics/1799883.html Азербайджан и Нидерланды обсудили двусторонние отношения - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел, убежища и миграции Королевства Нидерландов Дэвидом Ван Велем.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел, убежища и миграции Королевства Нидерландов Дэвидом Ван Велем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в аккаунте X министерства иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что была подчеркнута значимость механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел, на которых обсуждается текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также взаимодействие и визиты в рамках различных международных мероприятий.
