Президент Ассамблеи ООН по окружающей среде посетил посольство Азербайджана в Кении

4 декабря президент 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA7), министр окружающей среды Султаната Оман Абдулла бин Али Аль-Амри посетил посольство Азербайджана в Кении.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджана в Кении.

Было отмечено, что Абдулла бин Али Аль-Амри, посол Омана в Кении Насра Салем Аль-Хашми и сопровождающая их делегация ознакомились с уголком государственности и мемориальной комнатой общенационального лидера Гейдара Алиева, созданными в посольстве, и отдали дань уважения его памяти. Посол Султан Гаджиев рассказал об истории азербайджанской государственности, политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева, достижениях, достигнутых под руководством Президента Ильхама Алиева, масштабной работе по восстановлению, реконструкции и гуманитарному разминированию на освобожденных от оккупации территориях, а также о прогрессе, достигнутом в области мирного урегулирования.

Министр Абдулла бин Али Аль-Амри в качестве председателя Комитета постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде (UNEP), выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством Азербайджана с председательством Омана в подготовке к UNEA7, которая начнется на следующей неделе, и поблагодарил за продуктивную работу открытого заседания Комитета постоянных представителей, начавшего свою работу под председательством Азербайджана.

С.Гаджиев отметил, что Азербайджан, принимавший COP29 в ноябре 2024 года, уделяет большое внимание сотрудничеству с UNEP и успешным результатам UNEA, и высоко оценил активное участие Омана в подготовительном процессе к UNEA7.

Посол представил информацию о 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которую Азербайджан проведет 17-22 мая 2026 года. Он отметил, что взаимное влияние изменений климата и процессов устойчивого городского развития станет одной из ключевых тем этого авторитетного мероприятия.