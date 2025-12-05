https://news.day.az/world/1799972.html Архиепископ Аршак вляпался в еще один скандал - ВИДЕО Архиепископ Аршак вляпался в еще один скандал
Архиепископ Аршак вляпался в еще один скандал - ВИДЕО
Армянский архиепископ Аршак Хачатрян вляпался в еще один скандал.
Как передает Day.Az, на этот раз выяснилось, что он вмазал прихожанину прямо во дворе церкви.
Соответствующее видео сейчас распространяют в армянских каналах:
Ранее мы сообщали, что Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Аршака Хачатряна.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре