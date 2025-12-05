Архиепископ Аршак вляпался в еще один скандал

Армянский архиепископ Аршак Хачатрян вляпался в еще один скандал. 

Как передает Day.Az, на этот раз выяснилось, что он вмазал прихожанину прямо во дворе церкви.

Соответствующее видео сейчас распространяют в армянских каналах:

Ранее мы сообщали, что Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Аршака Хачатряна.