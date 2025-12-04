В Швеции растет детская преступность

Полиция фиксирует стремительный рост числа молодых жителей района Гётеборга Бискупсгорден, находящегося в зоне риска вовлечения в преступные сети.

Как передает Day.Az, в так называемой цилиндрической модели сегодня числится 226 человек - на 10 процентов больше, чем год назад. Особую тревогу вызывает тот факт, что некоторым детям, попавшим в группу риска, всего 7-8 лет.

По утверждению местной полиции, несмотря на различные проекты и меры профилактики, поток молодых людей, втягиваемых в криминальную среду, не прекращается. Длительный конфликт между бандами района создал устойчивую криминальную инфраструктуру, а вербовка молодежи происходит все активнее.

Ситуацию усложняет новая тенденция - crime-as-a-service. Для совершения преступлений все чаще нанимают исполнителей извне, не связанных с местными группировками. Недавнее убийство в сентябре, совершенное 20-летним юношей без криминальных связей, стало показательным примером.

Несмотря на внешних исполнителей, конфликт остается локальным - подростков продолжают активно вербовать прямо по дороге в школу. Полиция и социальные службы усилили совместную работу - после двойного убийства весной они выявили 70 детей, которые находятся на грани вовлечения, и посетили семьи лично. Запущен и новый сервис Bob-råd, предназначенный для работы с детьми и подростками, которые могут быть связаны с организованной преступностью. Сейчас под наблюдением находятся 30-40 детей.

Особую обеспокоенность вызывает активность детей в социальных сетях. Полиция недавно разоблачила группу в Snapchat, где рядом с малолетними участниками состояли осужденные убийцы. Родителям показали, в какой цифровой среде оказываются их дети, что вызвало сильную реакцию и укрепило сотрудничество между семьями.

Несмотря на постоянные задержания молодых исполнителей, поток желающих выполнять криминальные задания остается значительным и полиция вынуждена все чаще проводить профилактические беседы в школах - теперь уже начиная с четвертых классов.