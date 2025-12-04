https://news.day.az/society/1799892.html

В Баку два Деда Мороза устроили потасовку в супермаркете - ВИДЕО

В Баку в одном из супермаркетов произошёл необычный инцидент. Как передает Day.Az, двое в костюмах Деда Мороза устроили драку прямо у прилавка с яблоками. Вскоре к дерущимся подбежал охранник магазина, после чего ситуация была взята под контроль. К счастью, никто серьёзно не пострадал.