В Баку два Деда Мороза устроили потасовку в супермаркете - ВИДЕО
В Баку в одном из супермаркетов произошёл необычный инцидент.
Как передает Day.Az, двое в костюмах Деда Мороза устроили драку прямо у прилавка с яблоками.
Вскоре к дерущимся подбежал посетитель магазина, после чего ситуация была взята под контроль.
К счастью, никто серьёзно не пострадал.
Инцидент вызвал интерес посетителей, и некоторые из них успели снять драку на видео, которое разлетелось по соцсетям.
