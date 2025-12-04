В Баку два Деда Мороза устроили потасовку в супермаркете

В Баку в одном из супермаркетов произошёл необычный инцидент.

Как передает Day.Az, двое в костюмах Деда Мороза устроили драку прямо у прилавка с яблоками. 

Вскоре к дерущимся подбежал посетитель магазина, после чего ситуация была взята под контроль.

К счастью, никто серьёзно не пострадал.

Инцидент вызвал интерес посетителей, и некоторые из них успели снять драку на видео, которое разлетелось по соцсетям.