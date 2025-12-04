Сахиба Гафарова провела очередной прием избирателей

Спикер Милли Меджлиса, депутат парламента от Шамкирского городского избирательного округа № 102 Сахиба Гафарова провела в формате видеоконференции очередной прием избирателей.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече спикер Милли Меджлиса проинформировала граждан о многогранной политике развития, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, о приоритетах и беспрецедентных достижениях Азербайджана.

До внимания избирателей были также доведены меры, предпринимаемые на фоне экономического развития страны с целью усиления социальной защиты граждан и повышения уровня жизни населения. Кроме того, в ходе встречи были предоставлены сведения о масштабных восстановительных работах, осуществляемых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, об успешном выполнении "Государственной программы по Великому Возвращению", высокой государственной заботе и поддержке семей шехидов и ветеранов войны, и о других мерах.

В ходе видеоприема спикер выслушала обращения избирателей из города Шамкир, а также из посёлка Чинарлы и села Тезекенд Шамкирского района по ряду вопросов. Поскольку некоторые вопросы, нашедшие отражение в обращениях, носят местный характер, они были направлены на рассмотрение представителей Исполнительной власти. Для изучения другой части обращений отправлены запросы в соответствующие органы, а гражданам даны подробные разъяснения.