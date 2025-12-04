В Физули появится новый Центральный парк

Наряду с широкомасштабными созидательными работами на освобожденных от оккупации землях, предпринимаются серьезные шаги по созданию новых зеленых зон и парков на этих территориях, в том числе в городе Физули. Одним из таких проектов является Центральный парк, который будет построен в городе Физули.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил пресс-секретарь Фонда возрождения Карабаха Бабек Джахандаров.

Он отметил, что согласно новому Генеральному плану города Физули, на площади 22,47 гектара планируется построить Центральный парк: "Парковый комплекс, который будет построен по заказу и при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха, станет не только местом, где жители города смогут эффективно проводить свободное время, но и создаст условия для поддержки экологического туризма, а также создания и сохранения здоровой и естественной экологической среды. На территории парка планируется создание зон отдыха, многофункциональных открытых зеленых зон, точек общественного питания, площадок для пикников и занятий спортом, беговых дорожек, велосипедных дорожек, амфитеатра, кафе-ресторанов и т.д., а также создание уголков "Флаг", "Поэзия" и "Сердце", строительство субартезианских скважин и электросети. В то же время, в парке планируется высадить такие деревья, как эльдарская сосна, платан восточный, лейландр, итальянская сосна, клен, ива, олива, а также различные декоративные кустарники и цветы, в соответствии с рельефом и экологической обстановкой местности. Бабек Джахандаров добавил, что работы по экспертизе проектно-сметной документации Центрального парка близятся к завершению. Начало строительных работ запланировано на первую половину будущего года.