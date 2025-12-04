Решение Трампа взбесило армянское лобби в США

Автор: Ибрагим Алиев

Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA) пробил в эту среду очередное дно, открыто выступив против Президента США Дональда Трампа. Поводом стало помилование американским лидером конгрессмена Генри Куэльяра - демократа от Техаса.

Куэльяр, несмотря на принадлежность к демократической партии, отличается от своих коллег консервативными взглядами. Армянское лобби заявляет, что "осуждает решение президента Трампа, потому что конгрессмен был обвинён в 2024 году в получении почти 600 000 долларов азербайджанских взяток в обмен на продвижение интересов Азербайджана в Конгрессе прямым образом за счёт конституционных прав армяно-американских граждан".

Напомним, что Трамп объявил на Truth Social о "полном и безусловном ПОМИЛОВАНИИ" конгрессмена Куэльяра и его супруги Имельды. Свое решение Трамп пояснил тем, что федеральное обвинение является политическим преследованием, что имело место при прежней администрации. Напомним, что по инициативе администрации Джо Байдена в период его правления на нынешнего президента было возбуждено несколько дел. Все они, в конечном итоге, были брошены после ухода демократов с власти.

"Лживый Джо (Байден - ред.) использовал ФБР и Минюст, чтобы "устранить" члена собственной партии после того, как высокоуважаемый конгрессмен Генри Куэльяр смело выступил против открытых границ", - подчеркнул президент США.

Тем не менее, исполнительный директор ANCA Арам Ампарян с пеной из рта бросился твердить о том, что помилование - это некий "бесплатный пропуск для иностранного подкупа", "билборд над Белым домом, объявляющий всему миру, что Вашингтон работает по принципу "плати - и получишь".

"Это внешняя политика "Азербайджан прежде всего" за счёт американского народа. Преступления Куэльяра, какими бы серьёзными они ни были, - это лишь вершина айсберга. Конгресс должен немедленно исключить его и разоблачить схемы подкупа, которые Баку внедрил в нашем правительстве" - изрек Ампарян.

Далее в заявлении отмечается, что ANCA продолжает призывать Палату представителей США исключить Генри Куэльяра, осудить "дерзкое вмешательство Азербайджана" в американскую демократию и принять законодательные меры для предотвращения новых попыток.

Как всегда, 150 тысяч непонятных обвинений. Почему непонятных? Потому что вина Куэльяра так и не была доказана в суде. Есть одни лишь утверждения от ANCA. Конгрессмена армяне США невзлюбили просто потому, что он не придерживался антиазербайджанских взглядов, как большинство демократов, а просто думал головой и ставил интересы американцев превыше лоббистских.

Во-вторых, если бы "Азербайджан был прежде всего", то ANCA, думаем, давно бы ликвидировали. Для Трампа, в отличие от Байдена, важно проводить взвешенную, перспективную политику. Это касается и самой Америки (поэтому она у него и первая), так и партнеров.

В-третьих, общеизвестно, что подкупом тех или иных политиков занимается именно ANCA. Как минимум, можно вспомнить Боба Менендеса, о деле которого мы писали не раз. Его вина доказана, в отличие от "вины" Куэльяра. Далее одним из ярых армянофилов является Адам Шифф, который использовал все возможные инструменты и власть, чтобы продвигать антиазербайджанскую позицию по диктовке того же ANCA. Что сейчас делает Шифф? Пытается отбиться от генпрокурора США в связи с делом о крупном мошенничестве с ипотекой и сливом документов против Трампа. Ко всему прочему, в конце ноября мы писали о том, как ANCA завербовал одиозных сенаторов против Азербайджана.

Так что, господа, чья бы корова мычала...

ANCA давно выстроила модель поведения, в которой любой политик, не согласный с их линией, автоматически объявляется "агентом Баку". Куэльяр стал удобной мишенью не из-за обвинений - а из-за того, что не позволял использовать свой офис для продвижения повестки, навязываемой этой структурой. Армянское лобби США интересует не честность, а контроль.

На этом фоне решение Дональда Трампа выглядит закономерным. Он оценил дело без оглядки на лоббистские истерики, видя политический контекст, ведь мотивация прежней администрации явно выходила за рамки юриспруденции. Трамп дал понять, что не позволит использовать систему правосудия в качестве инструмента давления.

Самое болезненное для ANCA заключается в том, что их влияние на Белый дом перестало работать. Трамп не боится их кампаний и не планирует принимать решения, чтобы угодить шумной лоббистской группе. И именно поэтому их реакция на помилование Куэльяра стала такой бурной.