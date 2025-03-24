Коррупция, махинации, подкуп

Сегодня начался судебный процесс над супругой коррумпированного экс-сенатора Боба Менендеса - Надин Арсланян, обвиняемой в коррупции.

Менендес, ясно понимающий, что его жене тоже светит немалый срок, попытался надавить на жалость, придумав сказку о том, что Арсланян якобы подвергается несправедливому обращению со стороны федеральных прокуроров Манхэттена.

"Правительство заставляет мою жену, которая всего несколько дней назад перенесла операцию после рака груди, идти на суд. Это жестоко и бесчеловечно", - грустно глаголил Менендес на прошлой неделе в социальной сети X перед началом отбора присяжных, пытаясь затянуть дело.

Видимо, научился тактике затягивания у своих армянских спонсоров.

58-летняя Арсланян изначально должна была предстать перед судом в прошлом году вместе с 71-летним армянофилом-демократом, но "неожиданно" было заявлено, что у Надин обнаружен рак груди. В результате процесс был отложен. Сейчас она не признает свою вину по обвинению в участии в схеме взяточничества, которое привело к осуждению её мужа.

Сам бывший сенатор был приговорён в конце января к 11 годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в получении сотен тысяч долларов взяток от трёх бизнесменов из Нью-Джерси. По данным прокуратуры, он использовал своё влияние в их интересах, включая содействие в делах с иностранными правительствами. Также его признали иностранным агентом, продвигавшим антиамериканские интересы.

После вынесения приговора Менендес подал в отставку, а судья отложил начало его тюремного срока до 6 июня, чтобы он мог присутствовать на судебном процессе своей жены.

Тем временем расследование в отношении Арсланян выявило, что она неоднократно контактировала с лицами, которые давали взятки Менендесу.. Один из них заявил в суде, что купил ей роскошный автомобиль после того, как сенатор пытался убедить прокуроров Нью-Джерси закрыть уголовное дело против одного из своих знакомых.

Прокуроры назвали Надин неотъемлемой частью преступлений ее мужа, отметив, что она разделяла его незаконную прибыль и добивалась взяток. Пара также получала выгоду от внешних платежей по ипотеке. Помимо взяточничества, обвинение заявило также о воспрепятствовании правосудию и сговоре. The Washington Post сообщает, что ей грозят десятилетия тюрьмы.

Напомним, что в 2022 году агенты ФБР провели обыск в доме супругов в Энглвуд-Клифс, штат Нью-Джерси, и обнаружили более 100 000 долларов в золотых слитках и свыше 480 000 долларов наличными, спрятанными в конвертах, коробках для обуви, куртках и ботинках. На суде Бобик заявил, что золото якобы принадлежало его жене, а наличные деньги - это "результат его привычки копить наличность после того, как его родители бежали с Кубы в 1951 году, взяв с собой только те деньги, которые смогли спрятать в старинных часах".

В середине января этого года, понимая, что уходящий президент США Джо Байден его не помилует, Менендес бросился к ногам Дональда Трампа.

NBC News сообщало, что соратники Менендеса из Нью-Джерси неоднократно обращались в Белый дом с просьбой о помиловании. Однако, как заявили осведомленные источники, это не дало никаких результатов. Даже дошло до того, что в последние недели Боб обсуждал возможность обратиться уже за смягчением приговора вместо полного помилования.

Будучи демократом и сторонником байденовской администрации, Бобик открыто критиковал Дональда Трампа, голосовал за его осуждение в обоих процессах импичмента. Менендес неоднократно выступал против внешнеполитических решений нынешнего американского лидера, включая вопросы, связанные с Ираном и торговыми соглашениями, а также резко осуждал его миграционную политику, включая политику "нулевой терпимости." Более того, он обвинял Трампа в использовании риторики, "способствующей расколу в обществе". Однако, карма привела к тому, что он оказался в положении, когда вынужден был искать пощады и обращаться за помощью к тому, против кого вел пропаганду.