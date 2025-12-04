https://news.day.az/politics/1799931.html Азербайджан и Кипр обсудили планы председательства Никосии в Совете ЕС - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в "X".
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене встретился с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.
Было отмечено, что на встрече обсуждались планы в связи с председательством Кипра в Совете Европейского союза в первой половине 2026 года, а также ситуация в более широком регионе.
Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
