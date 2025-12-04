Предотвращена попытка кибератаки

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики, Служба государственной безопасности и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности распространили совместную информацию.

Как передает Day.Az, в совместном сообщении говорится, что продажа в целом 627 квартир, расположенных в проектах Государственного агентства жилищного строительства - первом и втором этапах жилого комплекса Говсан, жилых комплексах Сумгайыта, Лянкярана, Бинагадинского района Баку, Ширвана и Евлаха, - с использованием ипотечного кредита, а также путём оплаты за счёт собственных средств через портал "Электронное правительство" (www.e-gov.az) посредством системы "Льготное жильё" началась 3 декабря 2025 года в 11:00, и выбор квартир был проведён прозрачно в соответствии с установленными правилами.

Первая квартира была выбрана на 21-й секунде. По состоянию на текущий час электронно подписаны и успешно поданы заявления граждан по 584 из выбранных 627 квартир.

За процессом выбора квартир наблюдали в оперативном штабе, созданном в административном здании Государственного агентства жилищного строительства, при участии представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, ООО "AzInTelecom", а также представителей СМИ.

Во время наблюдения за процессом фиксировались различные попытки кибератак, однако благодаря срабатыванию механизмов безопасности, применённых Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, эти попытки были успешно предотвращены. Граждане должны пользоваться системой "Льготное жильё" только в порядке, определённом законодательством и инструкцией, и воздерживаться от незаконных попыток кибервмешательства в её работу. Благодаря информационным механизмам безопасности, применяемым Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, подобные попытки оперативно выявляются, нейтрализуются, и безопасная работа системы находится под постоянным контролем.

После завершения этапа выбора представитель Государственного агентства жилищного строительства наглядно продемонстрировал дополнительные меры безопасности, применённые в процессе выбора, с целью предотвращения слишком быстрого выбора квартир благодаря проведённым в системе "Льготное жильё" усовершенствованиям и специальному программному обеспечению.

В соответствии с "Правилами льготного получения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики", выбор квартир в режиме ожидания начнётся 9 декабря 2025 года в 11:00 и продолжится до 11:00 12 декабря 2025 года.

Согласно правилам, в период продажи выбранная квартира может быть последовательно выбрана в режиме ожидания ещё двумя лицами. Для этого пользователь в установленный срок входит в соответствующий раздел электронного кабинета системы "Льготное жильё", выбирает способ оплаты, способ выбора квартиры и проект, после чего ищет квартиру. На этапе просмотра одной и той же квартиры её могут просматривать несколько пользователей, и первые два человека, нажавшие кнопку "Подтвердить", могут выбрать эту квартиру в режиме ожидания. Затем пользователь должен подписать и отправить заявление по квартире, выбранной в режиме ожидания. Если по какой-либо причине квартира не будет приобретена лицом, выбравшим её первым, она будет предложена лицу, выбравшему её первым в порядке очередности в режиме ожидания. Аналогично, если квартира по какой-либо причине не будет приобретена и первым в списке ожидания, она будет предложена второму лицу, выбравшему её в порядке очередности в режиме ожидания.

Отметим, что статистическая информация о выбранных 3 декабря 2025 года квартирах будет представлена общественности.