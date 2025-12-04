Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ азербайджано-армянский мирный процесс

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в "X".

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущей повестке и перспективам двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, вызовам, с которыми сталкивается ОБСЕ, вопросам региональной и международной безопасности, ситуации в регионе в целом, а также по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.