Финский автозавод Mercedes переходит на выпуск бронетехники
Завод финской компании Valmet Automotive, который производил автомобили Mercedes, начнет выпускать бронетехнику оборонной компании Patria.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала пресс-служба Patria.
"Компании Patria Land Oy и Valmet Automotive Oyj договорились о сотрудничестве в области передачи технологий, связанных с производством бронированных машин, а также о производстве первых образцов такой техники", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что сотрудничество по передаче технологий начнется незамедлительно. Первые бронированные автомобили Patria будут произведены на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки во второй половине 2026 года.
Предприятие, выпускавшее автомобили Mercedes-Benz, в последнее время испытывало финансовые трудности.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре