Феерия танца в Баку: итоги Кубка Азербайджана впечатлили публику

Состоялся Кубок Азербайджана по танцам, который собрал сильнейшие коллективы страны. Под руководством президента Ассоциации танца Азербайджана и Союза молодёжи Азербайджана Азиза Азизова турнир стал праздником хореографии и национального искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главной сенсацией Кубка стал бакинский коллектив Grasiya Dance Club под руководством Нигяр Алиевой. Команда завоевала 9 побед, покорив жюри мастерством, оригинальностью и высокой профессиональной подготовкой постановок. Их выступления буквально завораживали, сочетая динамику, синхронность и эмоциональную выразительность, за что коллектив заслуженно получил Кубок чемпионов по общему количеству наград.

Не менее яркими были выступления других коллективов. Xəmsə (Гянджа) с 7 победами очаровал зрителей своими постановками, İnci Ansambli (Баку) также с 7 победами продемонстрировал безупречный уровень мастерства и артистизма, а Qaval и Nur Dance удивили разнообразием и сценической экспрессией, завоевав сердца зрителей и жюри.

Финал Кубка стал настоящей феерией национальных и современных танцевальных форм. Яркие костюмы, эмоциональные номера - каждая постановка вызывала овации. Несмотря на соревновательный характер мероприятия, на сцене царила атмосфера поддержки.

Азиз Азизов поздравил участников и тренеров с яркими результатами, выразив надежду на новые творческие достижения в наступающем году. Было отмечено, что следующая встреча азербайджанских танцевальных коллективов состоится на Кубке Kəpəz в Гяндже в последние выходные января следующего года. Там зрителей ожидает не менее впечатляющее зрелище, где традиции фольклора будут органично переплетаться с современными хореографическими решениями, создавая незабываемую атмосферу праздника танца.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az