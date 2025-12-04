Сотни человек погибли при наводнениях в Индонезии

Как минимум 836 человек погибли в результате наводнений в Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, еще 509 человек пропали без вести, тысячи были вынуждены покинуть свои дома, а также миллионы человек пострадали.

Ранее мы сообщали, что ущерб от наводнений в Индонезии оценили в миллиарды долларов.