Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году

Азербайджан рассчитывает на официальное заключение мирного соглашения с Арменией уже в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Женеве представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, для всего Южного Кавказа и Азербайджана в частности "этот год войдет в историю". Он связал это с тем, что "после почти трех десятилетий конфликта, противостояния и соперничества с соседней Арменией" стороны наконец приблизились к официальному заключению мира. В этой связи он отметил важную роль августовского саммита в Вашингтоне, который позволил "подтвердить этот мир, чтобы перевернуть страницу вражды и начать новое будущее для региона".

"Мы считаем, что следующий год также будет очень важным, поскольку он позволит нам официально закрепить это мирное соглашение", - сказал он журналистам в Женеве.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).