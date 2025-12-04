Назван цвет 2026 года

Институт цвета Pantone назвал цветом 2026 года белый оттенок "Облачный танцор" (Cloud Dancer 11-4201).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, институт называет его идеальным пустым холстом для моды, дизайна и интерьеров и описывает как "сбалансированный и наполненный спокойствием".

"По мере того, как мы приближаемся к новому 2026 году, становится ясно, что эволюция - это переходное время. Люди ставят под сомнение все: во что мы верим, как хотим жить, где хотим жить", - цитирует Irish News вице-президента Pantone Лори Прессман.

Она добавляет, что людям нужна передышка: меньше шума, меньше суеты, больше простоты.

Прессман отметила, что спокойно относится к тому, что многие могут называть цвет "просто белым". Она подчеркивает, что выбранный оттенок - продукт своей эпохи. И с цветом года всегда очень важен контекст.

Цветом 2023 года был ярко-розовый Viva Magenta ("нетривиальный красный для нетривиальных времен"), 2024-го - "Персиковый пушок" (13-1023 Peach Fuzz). В 2025 году цветом года называли коричневый оттенок "мусс мокко" (17-1230 Mocha Mousse).