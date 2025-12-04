Visa начнет работать в Сирии

Американская компания Visa достигла соглашения с Центральным банком Сирии о запуске своей платежной системы на территории арабской республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению компании, стороны утвердили дорожную карту, позволяющую создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.

На первоначальном этапе сотрудничество будет вестись с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Эта работа включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков.

В ноябре Дамаск посетила миссия Международного валютного фонда. В МВФ заявили о готовности содействовать модернизации системы платежей, а также восстановлению потенциала Центробанка страны для проведения политики, направленной на низкую инфляцию.