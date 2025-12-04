Израиль будет участвовать в Евровидении

Израиль примет участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, такое решение принял в четверг, 4 декабря, совет Европейского вещательного союза по итогам тайного голосования по вопросу о дальнейшем участии Израиля.

Заседание совета было проведено в Женеве после угроз со стороны ряда стран, обещавших бойкотировать Евровидение, если Израиль не отстранят. К моменту публикации материала о выходе из Евровидения объявили Нидерланды и Испания.