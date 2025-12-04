https://news.day.az/showbiz/1799942.html Израиль будет участвовать в Евровидении Израиль примет участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2026. Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, такое решение принял в четверг, 4 декабря, совет Европейского вещательного союза по итогам тайного голосования по вопросу о дальнейшем участии Израиля.
Израиль примет участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2026.
Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, такое решение принял в четверг, 4 декабря, совет Европейского вещательного союза по итогам тайного голосования по вопросу о дальнейшем участии Израиля.
Заседание совета было проведено в Женеве после угроз со стороны ряда стран, обещавших бойкотировать Евровидение, если Израиль не отстранят. К моменту публикации материала о выходе из Евровидения объявили Нидерланды и Испания.
