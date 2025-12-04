https://news.day.az/unusual/1799943.html Раскрыты самые посещаемые страницы в Википедии - СПИСОК Википедия опубликовала список самых посещаемых страниц 2025 года. Как передает Day.Az, первые 20 мест выглядят следующим образом: 1. Чарли Кирк 2. Смертельные случаи в 2025 году 3. Серийный убийца Эд Гейн 4. Дональд Трамп 5. Папа римский Лев XIV 6. Илон Маск 7. Зохран Мамдани 8. Грешники (фильм) 9. Оззи Осборн 10.
