Тяжелое ДТП в Евлахе

В Евлахе легковой автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем "Газель".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло на территории села Танрыгулулар.

В результате ДТП в больницу были доставлены пассажиры легкового автомобиля: Ганифа Байрамова, 2001 года рождения, Наиля Байрамова, 1959 года рождения, и Нофяль Исмаилов, 1971 года рождения.

По факту начато расследование.

