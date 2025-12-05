https://news.day.az/society/1799961.html Тяжелое ДТП в Евлахе В Евлахе легковой автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем "Газель". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло на территории села Танрыгулулар.
В результате ДТП в больницу были доставлены пассажиры легкового автомобиля: Ганифа Байрамова, 2001 года рождения, Наиля Байрамова, 1959 года рождения, и Нофяль Исмаилов, 1971 года рождения.
По факту начато расследование.
Ранее мы сообщали, что в Шамкирском районе Азербайджана 12 человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes.
