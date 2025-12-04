Анимация показала, как ракета использует топливо

Анимация показала, как ракета использует топливо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Топливо и окислитель смешиваются и сжигаются, а когда запас заканчивается, пустые баки сбрасываются для снижения веса и повышения эффективности.

Представляем вашему вниманию данное видео: