https://news.day.az/hitech/1799951.html Анимация показала, как ракета использует топливо - ВИДЕО Анимация показала использование топлива ракетой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Топливо и окислитель смешиваются и сжигаются, а когда запас заканчивается, пустые баки сбрасываются для снижения веса и повышения эффективности. Представляем вашему вниманию данное видео:
