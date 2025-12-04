В африканской стране одобрили восстановление смертной казни

Совет министров Буркина-Фасо на своем заседании утвердил проект поправок к уголовному кодексу, которые восстанавливают смертную казнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил глава Минюста Эдасо Родриге Байала.

Законом также утверждены тюремные сроки за пропаганду гомосексуализма.

"Принятие законопроекта по реформе кодекса является частью более широких реформ сектора, направленных на создание системы правосудия, отвечающей глубоким чаяниям народа", - сообщил министр.