Названа главная проблема больших смартфонов

Дорогие смартфоны с большим экраном мало отличаются от компактных моделей, но стоят заметно дороже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание PhoneArena.

Редактор медиа Александр Анастасов заявил, что сделал такой вывод, изучив за год десятки больших и маленьких смартфонов. По его словам, в 2025 году большие телефоны не стоят переплаты, так как компактные девайсы не уступают по качеству экрана, разрешению камеры и времени автономной работы. Эту проблему специалист выделил как главную на рынке гаджетов.

По словам Анастасова, технический прогресс позволяет создавать компактные смартфоны с флагманскими функциями - от габаритов почти ничего не зависит. Однако он отметил, что некоторые компактные устройства из-за физических ограничений не могут иметь большой аккумулятор, камеру с оптическим зумом и мощный динамик.

"Производители смартфонов наконец-то могут позволить себе предлагать свои лучшие технологии в любом размере", - подчеркнул Александр Анастасов. В качестве примера он привел 6,3-дюймовый iPhone 17 Pro, который меньше 6,9-дюймового 17 Pro Max, но ничуть не слабее. Также он отметил новые смартфоны Vivo X300 и X300 Mini Pro, которые имеют разные размеры, но почти идентичны по остальным характеристикам.