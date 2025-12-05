Стало известно о состоянии пострадавших в результате пожара в жилом доме в Баку

5 декабря примерно в 03:15 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром в жилом комплексе "Qobu Park 1", расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что на место происшествия незамедлительно были направлены 12 бригад скорой медицинской помощи.

Бригадами скорой помощи в Клинический медицинский центр были госпитализированы четыре женщины с предварительным диагнозом "отравление дымом".

"На месте происшествия зарегистрирован факт смерти до приезда медиков четырех человек. Состояние троих из четырех госпитализированных оценивается как средней тяжести", - отметили в TƏBİB.

