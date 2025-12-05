Начато расследование в связи с пожаром в Локбатане

В связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом комплексе "Qobu Park-1" поселка Локбатан Гарадагского района города Баку, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с соответствующими государственными структурами, в том числе представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и осуществляют другие необходимые процессуальные действия.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуры, для установления причины возгорания назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

В результате происшествия от удушья дымом погибли четыре человека, двое из которых - несовершеннолетние.

По факту в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится расследование.

Дополнительная информация о результатах будет предоставлена общественности.

Ранее мы сообщали, что в многоэтажном доме в Баку произошел пожар.