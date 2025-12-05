Начато расследование в связи с пожаром в Локбатане - Генпрокуратура
В связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом комплексе "Qobu Park-1" поселка Локбатан Гарадагского района города Баку, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с соответствующими государственными структурами, в том числе представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и осуществляют другие необходимые процессуальные действия.
Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуры, для установления причины возгорания назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия.
В результате происшествия от удушья дымом погибли четыре человека, двое из которых - несовершеннолетние.
По факту в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится расследование.
Дополнительная информация о результатах будет предоставлена общественности.
Ранее мы сообщали, что в многоэтажном доме в Баку произошел пожар.
