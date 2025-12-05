Разрабатывается система электрификации и сигнализации для железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама при поддержке АБР

При поддержке Азиатского банка развития в настоящее время разрабатывается система электрификации и сигнализации для железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на презентации проекта по декарбонизации в рамках сотрудничества "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) с АБР в Баку.

По её словам, железнодорожный транспорт является одним из наиболее энергоэффективных и низкоуглеродных видов транспорта.

"Железные дороги играют преобразующую роль, поскольку Азербайджан укрепляет позиции в диверсификации экспорта благодаря региональной и глобальной логистике, а также грузоперевозкам по Среднему коридору и евроазиатским маршрутам", - сказала она.

Дуррани-Джамал отметила, что Азербайджан вступает в решающее десятилетие своего развития, в котором зеленый рост, энергетический переход и климатическая устойчивость стали национальными стратегическими приоритетами.

"И, конечно, особенно после проведения COP29 обновленные климатические обязательства, цель по сокращению выбросов и стремление страны стать региональным лидером в области зеленой мобильности посылают ясный и мощный сигнал другим странам региона",- сказала она.