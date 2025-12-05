https://news.day.az/society/1799999.html Новые кадры пожара в жилом комплексе в Локбатане - ВИДЕО Новые кадры с места происшествия появились в сети после пожара в жилом доме комплекса "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района столицы. Как сообщает Day.Az, огнем были охвачены легковоспламеняющиеся конструкции кухни и прихожей двухкомнатной квартиры общей площадью 45 кв. м - площадь возгорания составила около 13 кв. м.
Новые кадры пожара в жилом комплексе в Локбатане - ВИДЕО
Новые кадры с места происшествия появились в сети после пожара в жилом доме комплекса "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.
Как сообщает Day.Az, огнем были охвачены легковоспламеняющиеся конструкции кухни и прихожей двухкомнатной квартиры общей площадью 45 кв. м - площадь возгорания составила около 13 кв. м.
В результате пожара погибли четыре человека. В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.
Представляем читателем новые кадры:
