Новые кадры пожара в жилом комплексе в Локбатане

Новые кадры с места происшествия появились в сети после пожара в жилом доме комплекса "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.

Как сообщает Day.Az, огнем были охвачены легковоспламеняющиеся конструкции кухни и прихожей двухкомнатной квартиры общей площадью 45 кв. м - площадь возгорания составила около 13 кв. м.

В результате пожара погибли четыре человека. В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.

Представляем читателем новые кадры: