Снижен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку

В связи с дождливой погодой в Баку на шоссе Зыхский круг - Аэропорт скорость на некоторых полосах снижена на 20 км/ч.
Как передает Day.Az , об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Отмечается, что в связи с этим внесены изменения на информационных табло.
Также на всех табло установлены знаки "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
