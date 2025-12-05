https://news.day.az/tourism/1799989.html В Бразилии после посадки загорелся самолет - ВИДЕО В Бразилии после посадки загорелся самолет Airbus A320 с пассажирами на борту. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru. Как сообщили в авиакомпании LATAM Airlines, осуществлявшей рейс, возгорание возникло по вине погрузчика багажа, огонь распространился на весь самолет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
Как сообщили в авиакомпании LATAM Airlines, осуществлявшей рейс, возгорание возникло по вине погрузчика багажа, огонь распространился на весь самолет. Отмечается, что салон воздушного судна целиком покрылся дымом, пассажиров успели эвакуировать.
