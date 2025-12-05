Ранее судимый за разбой попался с крупной партией наркотиков

Ранее судимый за разбой задержан с крупной партией наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по контролю за наркотиками МВД, в Абшеронском районе пресечен вывод в незаконный оборот значительного количества наркотических средств.

В ходе операции был задержан 37-летний Этибар Гасанов, ранее судимый за разбой. У него изъято 22 килограмма марихуаны с добавлением посторонних вредных примесей. Установлено, что задержанный занимался организацией сбыта и незаконного оборота наркотиков на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Э. Гасанова меру пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД отметили, что работа по пресечению незаконного оборота наркотиков продолжается.