Мецаморская АЭС - серьезный источник угрозы для жителей Ыгдыра

Жители приграничной с Арменией турецкой провинции Ыгдыр находятся под серьезным риском распространения радиации, источником которой может стать устаревшая Мецаморская АЭС.

Как передает Day.Az, об этом говорится в репортаже турецкого телеканала NTV, посвященном ситуации в восточной провинции страны.

Телеканал привлекает внимание к высокому уровню онкологических заболеваний в приграничных с Арменией районах Турции, а также жалобам на проблемы с дыхательными путями, что проявляется в большом количестве больных астмой и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).

Серьезным вызовом для общественного здоровья в Ыгдыре турецкий телеканал назвал также аномально высокий уровень загрязнения атмосферы.

"Ыгдыр на сегодняшний день возглавляет список 81 провинции Турции по уровню загрязненности воздуха. По данным общественных организаций, каждый третий житель провинции умирает от последствий загрязнения воздуха. Горы, прилегающие к городу Ыгдыр, замедляют циркуляцию воздуха. На ситуации сказывается также активное использование угля для отопления", - говорится в репортаже, где отмечается, что часть жителей Ыгдыра вынуждена выходить на улицу в масках.

Отметим, что Мецаморская АЭС начала строиться в 1970 году, была введена в эксплуатацию в 1980-м, закрыта после Спитакского землетрясения 1988 года и вновь запущена в 1995 году. Два энергоблока оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок остановлен, эксплуатационный ресурс второго закончился в 2019 году. Армения планирует строительство нового энергоблока мощностью 600 МВт стоимостью около 5 миллиардов долларов, но ЕС не финансирует этот проект.

Сегодня эта АЭС продолжает оставаться источником риска не только для Армении, но и для всего региона - от Турции до Азербайджана и Ирана.