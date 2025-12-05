В отношении Западного Азербайджана была совершена историческая несправедливость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня директор Центра евразийских исследований имени Гейдара Алиева при Университете Ибн-Халдуна, профессор Яшар Сары на III Международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия изгнанных из Армении азербайджанцев как путь к справедливости, примирению и миру", организованной общиной Западного Азербайджана.

Он отметил, что первые волны депортаций азербайджанцев со своих исторических земель произошли в 1905-1906 годах, а затем в 1918-1920, 1948-1953 и 1987-1994 годах. То есть процесс депортации происходил как в период царской империи, так и в период Советского Союза.

"Западные азербайджанцы были полностью изгнаны со своих исторических земель. В результате кардинально изменилась демографическая структура. В отношении Западного Азербайджана была совершена историческая несправедливость".

Я. Сары отметил, что, прежде всего, важно обратить внимание на правовые документы, подтверждающие право этих людей на возвращение на родину.