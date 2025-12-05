Крупный производитель оперативной памяти покинет рынок

Корпорация Micron - один из крупнейших производителей модулей оперативной памяти - закроет свое подразделение Crucial.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении компании.

Micron со своим брендом Crucial вместе с Samsung и SK Hynix являются главными производителями оперативной памяти. В Micron сообщили, что закроют свой бизнес по производству потребительских продуктов. Вместо модулей оперативной памяти фирма нарастит выпуск комплектующих для компаний, задействованных в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Вместе с комплектами оперативной памяти Micron перестанет выпускать недорогие твердотельные накопители (SSD) для персональных компьютеров (ПК). Компания собралась уйти с рынка потребительской техники до февраля 2026 года.

"Компания приняла трудное решение выйти из потребительского бизнеса Crucial, чтобы улучшить поставки и поддержку наших крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах", - заявил главный коммерческий директор Micron Сумит Садана. Он подчеркнул, что повышенный интерес к ИИ привел к резкому увеличению спроса на память и системы хранения данных.