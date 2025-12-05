Турецкие власти задержали свыше 230 подозреваемых в терроризме

В 33 провинциях Турции за последние две недели задержаны в целом 233 подозреваемых в связях с террористической организацией ИГИЛ (ДЕАШ).

Как передает Day.Az, об этом сообщил в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Операции охватили такие крупные города, как Анкара, Адана, Анталья, Бурса, Эскишехир, Стамбул, Измир и Кайсери.

Министр пояснил, что задержанные обвиняются в участии в террористической деятельности, финансировании преступных организаций либо пропаганде запрещенной идеологии.

"Решением судебных инстанций 51 человек из числа задержанных арестован, 24 - отпущены под подписку о невыезде. Дела оставшихся изучаются следственными органами", - говорится в публикации А. Ерликая.

Глава МВД Турции подчеркнул, что борьба с терроризмом не ограничивается операциями на местах, а является многогранной работой, предполагающей взаимодействие с разведслужбами и активное международное сотрудничество.