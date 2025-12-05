Индийская IndiGo отменит сотни авиарейсов

IndiGo отменит около 500 рейсов в пятницу в Индии, приостановив все вылеты из Нью-Дели. Отмена произошла на фоне углубляющегося кризиса в крупнейшей авиакомпании страны, которая признала, что не смогла спланировать новые графики полетов, введенные для пилотов.

Как сообщает Day.Az, длящийся уже четвертый день кризис потряс авиакомпанию, занимающую более 60% рынка, и оставил тысячи пассажиров в затруднительном положении по всей стране. Это стало самым серьезным испытанием для перевозчика за всю его историю, пишет Reuters.

Аэропорт Дели объявил об отмене всех вылетов авиакомпании IndiGo на сегодня.

В четверг компания IndiGo сообщила регулятору, что ее деятельность будет полностью восстановлена к 10 февраля. Она попросила ослабить некоторые положения, ограничивающие часы работы пилотов в ночное время.

Indigo заявила, что сбои возникли в первую очередь из-за "неправильных оценок и пробелов в планировании" при внедрении новых правил для пилотов, которые увеличивают продолжительность обязательного еженедельного отдыха для пилотов на 12 часов до 48 часов, начиная с 1 ноября.

Кроме того, теперь пилотам разрешено совершать только две ночные посадки в неделю, а не шесть, как было по старым правилам.

Акции IndiGo в пятницу упали почти на 3%, доведя их недельное падение до 10,3%.

По данным правительства, пунктуальность рейсов IndiGo в четверг снизилась до 8,5% с 19,7% в среду. В четверг авиакомпания отменила около 300 рейсов, а в среду - около 150.