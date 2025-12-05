Азербайджан становится лидером по декарбонизации в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель команды и специалист по энергетике в АБР Кангбин Чжэн (Kangbin Zheng) на презентации проекта по декарбонизации в рамках сотрудничества "Азербайджанских железных дорог" (AЖД) и АБР в Баку.

"Благоприятная деловая среда для декарбонизации в Азербайджане уже сегодня создана. Речь идет о правовой базе, политических гарантиях, фискальных стимулах, механизмах выкупа, доступе к рынку, а также финансовой и контрактной защите. По сравнению с другими странами региона, можно сказать, что Азербайджан сейчас выходит в лидеры" - подчеркнул он.

Кангбин Чжэн отметил, что АЖД, демонстрирует сильную приверженность декорбанизации и проводит эффективные действия. АЖД уже опробовали различные методы: использование солнечной энергии, повышение энергоэффективности через обновление и расширение электрификации. Публикация отчета о устойчивом развитии за 2024 год создала прочную базу для демонстрации действий АЖД и первых результатов.

"Наша задача сейчас - развить то, чего уже достигли АЖД, и ускорить процесс. Речь идет о том, чтобы оценить то, что уже сделано хорошо, чему можно научиться в других странах, и масштабировать это в следующие пять лет", - добавил он.

По словам представителя АБР, одно из основных направлений АЖД - наращивание грузовых и пассажирских перевозок.

"При наращивании объемов перевозок, естественно, увеличивается потребление энергии - будь то ископаемое топливо или электроэнергия. Вызовы для АЖД в следующие пять лет будут расти вместе с ростом объемов перевозок. Если меры не будут приняты сейчас, в будущем это станет серьезной проблемой", - отметил Кангбин Чжэн.