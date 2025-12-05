Как Баку стал частью поэтического мира Сергея Есенина

Сергей Есенин принадлежит к тем поэтам, чья биография, помимо всего прочего, примечательна географией его вдохновения. Путь "московского хулигана" проходил через большие столицы и маленькие деревни, дальние страны и родные рязанские просторы, и особое место среди этих маршрутов занимает Баку. Город, где он искал Восток, где писал с необычайной свободой, где обрел ту атмосферу, которую сам называл "настоящей восточной сказкой".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом периоде жизни и творчества поэта, рассказала сотрудник Московского государственного музея Сергея Есенина Елизавета Терентьева. Мемориальная экспозиция, наполненная семейными реликвиями, рукописями и предметами времени, стала естественным фоном для разговора о том, какой след оставил Азербайджан в жизни русского поэта.

"Бакинский период очень важный в жизни Сергея Александровича Есенина. Он бывал там трижды - осенью 1924 года, весной 1925 года и летом 1925 года. Всего около четырех месяцев он провел в Баку и Мардакяне. Для него это было настоящей восточной сказкой", - сказала Елизавета Терентьева.

По ее словам, в Баку Есенин приехал в момент творческих поисков и внутренних сомнений: "Он вернулся из-за границы и находился в состоянии метаний. Запад ему не нравился. Он мечтал попасть на Восток, в прекрасную Персию. Но тогда в Иране была сложная политическая ситуация, и его не впустили".

Есенин с огромным вниманием вглядывался в город, который стал для него новым миром. "Он с интересом относился к местной архитектуре. Завороженно рассматривал дворец Ширваншахов, поднимался на Девичью башню. Для него Кавказ был частью большого восточного мира, который вдохновлял и давал силы", - отметила сотрудник музея.

Особенно плодотворным стало пребывание в Мардакяне: "Он говорил, что не может долго жить без Баку, без бакинцев. Там появилось множество стихотворений - и лирических, и "Персидские мотивы". Софья Андреевна (Софья Андреевна Толстая-Есенина - советский музейный деятель, внучка Льва Толстого, жена Сергея Есенина - ред.) вспоминала, что в Мардакяне ему писалось особенно легко", - подчеркнула Е.Терентьева.

Во время экскурсии сотрудник музея показала документы и снимки, связанные с бакинским этапом жизни поэта: "Множество стихотворений впервые были опубликованы в газете "Бакинский рабочий". Есенин часто писал на ее бланках. На одном из снимков он изображен с азербайджанскими поэтами литературного кружка. Он подолгу читал их стихи, ему очень нравился их язык".

Не могла она не вспомнить и знаменитые строки, которые стали символом связи Есенина с Азербайджаном: "Наверное, самое "бакинское" стихотворение - это "Прощай, Баку". Позже оно стало песней, которую потрясающе исполнял Муслим Магомаев. Эта связь культур очень живая".

Завершая разговор, Е.Терентьева отметила, что память об этом периоде бережно хранится и в самом Азербайджане: "Несколько лет назад нас приглашали коллеги из Славянского университета в Баку. Музей в Мардакяне (Мемориальный дом-музей Есенина - ред.) существует до сих пор. Там чудесный дендрарий, Есенинская улица. На даче нефтяного миллионера и мецената Муртузы Мухтарова, где поэт жил, ему было слишком "пафосно", и он предпочитал маленькую пристройку - теперь там музей. Когда мы были там, мы впервые почувствовали ту атмосферу, которую так любил Есенин. А недавно наши азербайджанские коллеги подарили нам книгу Исахана Исаханлы "Азербайджанский поэтический венок Сергею Есенину". Бакинский период помогает понять, каким он был открытым, внимательным к другим культурам, ищущим мудрость".

Баку стал для Есенина не просто местом временного вдохновения, а частью его поэтического мира. Здесь он увидел и прочувствовал тот Восток, который искал, здесь обрел новые смыслы и силы, здесь оставил строки, до сих пор перекликающиеся с ритмом Каспия и голосом старого города. Его бакинские страницы остаются живым мостом между двумя культурами - таким же искренним, каким был сам поэт.