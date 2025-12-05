Азербайджанские медиа считают важным обмен мнениями с ведущими грузинскими медиа

Сегодня азербайджанские медиа, оставаясь верными как историческому наследию, так и вызовам мировой информационной среды, считают необходимым обмениваться мнениями с представителями ведущих грузинских медиа организаций и медиа экспертами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в ходе выступления на церемонии открытия Азербайджано-Грузинского медиафорума на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационной безопасности".

Отметив, что совместный медиафорум проводится впервые, А. Исмаилов подчеркнул, что мероприятие станет основой для следующего успешного этапа сотрудничества, опирающегося на исторические связи, и внесет значительный вклад в развитие медиапространства стран с практической точки зрения:

"Современная информационная среда стремительно меняется, и эти изменения ставят новые вызовы как перед государствами, так и перед обществами. Развитие цифровых технологий, расширение социальных сетей, ускорение потока информации еще больше повышают ответственность медиа, их профессиональный уровень и роль в обеспечении общественного доверия.

В этой связи основная тема форума особенно актуальна. Ведь здоровая информационная среда и доверяющее ей общество возможны только благодаря единству профессиональной журналистики и эффективной политике информационной безопасности".