Президент Ильхам Алиев: Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, исторически проживавших в Западном Азербайджане

Азербайджанский народ, обладающий древней историей государственности и культуры, за последние два века неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. После переселения армян на исконные земли Азербайджана - в результате резни и незаконного переселения азербайджанцев в 1905-1907, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах сотни тысяч наших соотечественников покинули родной край и нашли убежище в Азербайджане.

Насильственное переселение проживавших на территории Армении азербайджанцев из горных регионов в места с более жарким климатом, присвоение годами нажитого ими имущества, захват, разрушение и присвоение образцов материальной культуры - это исторические факты, которые сегодня доказаны достоверными документами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение".

"Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Западном Азербайджане, их святыни, кладбища с целью стереть следы азербайджанского народа со своей территории. Крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе", - говорится в обращении.