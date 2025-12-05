Президент Ильхам Алиев: Восстановление и охрана культурного наследия Азербайджана в Армении являются законным требованием азербайджанского народа

Сегодня важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, а также начать процесс по восстановлению и защите культурного наследия с участием международной общественности, в том числе специализированных структур ООН. Ведь право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека. Обеспечение этого права означает не только физическое возвращение в родной край, но и восстановление духовной целостности, культурного наследия и исторической памяти общества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение".

"Восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении, являясь законным требованием азербайджанского народа, необходимы для уважения общечеловеческих ценностей, закрытия страницы вражды и достижения взаимопонимания между народами.

Сдержанный, конструктивный подход Общины Западного Азербайджана, объединившей людей, непосредственно пострадавших от депортаций и резни, ее открытость к примирению и диалогу, выстраивание своей деятельности в соответствии с нормами международного права, а также уважение территориальной целостности и суверенитета государств заслуживают высокой оценки.

Встреча Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки, подписание Совместной декларации и парафирование проекта мирного соглашения вселяют надежду и веру в обеспечение будущего сосуществования двух народов", - говорится в обращении.