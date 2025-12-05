Хорошая новость в связи с пенсиями

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане за первые 10 месяцев текущего года выросла на 9,5%, достигнув 1 087 манатов. Более высокий уровень зарплат зафиксирован в нефтяной промышленности, сфере финансов и страхования, информации и связи, а также в профессиональной, научно-технической деятельности, транспорте и складском хозяйстве. Рост заработной платы также важен с точки зрения определения процента индексации пенсий".

Как сообщает Day.Az, об этом написал на своей странице в социальной сети депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что индексация трудовых пенсий осуществляется в соответствии с Законом "О трудовых пенсиях":

"Согласно этому закону, все виды трудовых пенсий повышаются путем индексации в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год. По предварительным прогнозам, в 2026 году среднемесячная заработная плата вырастет на 9,2%. Это означает, что пенсии ожидаемо будут проиндексированы на 9,2%. Однако точный показатель будет официально объявлен в начале февраля.

Индексации подлежат все виды трудовых пенсий. Статья 4 Закона "О трудовых пенсиях" определяет три их вида: по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Следовательно, вне зависимости от вида пенсии все получатели трудовых пенсий получат прибавку".

По словам Байрамова, согласно законодательству, индексация проводится исходя из показателя предыдущего года, поэтому повышение затронет всех граждан, получивших право на пенсию до 31 декабря 2025 года включительно:

"Таким образом, в соответствии с темпами роста номинальной среднемесячной заработной платы будет увеличена страховая часть трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2026 года, а также сумма надбавок за выслугу лет для пенсионеров, имеющих право на такие выплаты.

Таким образом, с января 2026 года будет произведено повышение всех видов трудовых пенсий. Эта прибавка затронет примерно 1 миллион 100 тысяч граждан и будет осуществлена в соответствии с процентом роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2025 году".