Греция, Болгария и Румыния подписали соглашение

В Брюсселе подписано соглашение между Грецией, Болгарией и Румынией о вертикальном коридоре Эгейско-Черноморского моря - стратегической железнодорожной и автомобильной оси, которая соединит три страны через Александруполис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ekathimerini, этот масштабный проект предусматривает развитие автомобильных и железнодорожных маршрутов, что позволит ускорить перевозку товаров и укрепить экономические связи между странами региона.

По словам еврокомиссара по устойчивому транспорту и туризму Апостолоса Цицикостаса, центральная роль в этой новой структуре принадлежит оси Салоники-Александруполис-Бухарест, которая "станет одной из важнейших стратегических артерий в Европе", имеющей решающее значение как для взаимосвязанности, так и для военной мобильности ЕС и НАТО.