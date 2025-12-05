Sabahın hava PROQNOZU
Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 6-da arabir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.
Day.Az bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 8 dərəcədən 10 dərəcəyədək, gündüz 12 dərəcədən 15 dərəcəyədək olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-90 %, gündüz 65-70 % olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 3 dərəcədən 8 dərəcəyədək, gündüz 13 dərəcədən 17 dərəcəyədək, dağlarda gecə 1 dərəcədən 6 dərəcəyədək şaxta, gündüz 4 dərəcədən 9 dərəcəyədək olacaq.
