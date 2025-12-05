АБР представит первичный отчет по проекту декарбонизации АЖД

Азиатский банк развития (АБР) в декабре представит "Азербайджанским железным дорогам" первичный отчет по проекту декарбонизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель команды и специалист по энергетике в АБР Кангбин Чжэн (Kangbin Zheng) на презентации проекта по декарбонизации в рамках сотрудничества АЖД и АБР в Баку.

По его словам, в отчете будут заложены технические основы для инженерного проектирования, рассмотрены варианты интеграции в сеть и определены параметры осуществимости.

"В рамках вступительной миссии АБР планируется провести полевые наблюдения и обследование объектов, а также собрать операционные данные во время посещений депо, подстанций, станций, грузовых дворов, логистических хабов и точек подключения к сети", - сказал он.

Кангбин Чжэн отметил, что железная дорога является одним из ключевых и важнейших элементов транспортного сектора и имеет потенциал внести вклад в выполнение национальных обязательств по изменению климата.

"Работа будет выходить за рамки корпоративных границ АЖД. Мы также хотим действовать программно: внедрять технологии, которые уже являются зрелыми, доказанными, и адаптировать их к реалиям Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что в апреле 2025 года АБР одобрил выделение средств на реализацию проекта декарбонизации АЖД. В рамках проекта будет выделено 250 000 долларов США из Специального фонда технической помощи, а также 1 миллион долларов через Фонд инноваций в сфере "умной" энергетики.