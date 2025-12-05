В Шуше началось очередное заседание Рабочей группы по вопросам экологии

В городе Шуша началось очередное заседание Рабочей группы по вопросам экологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в Шуше проходит очередное заседание Рабочей группы по вопросам окружающей среды Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения проблем на освобожденных от оккупации территориях.

В заседании принимают участие представители соответствующих государственных структур, входящих в состав Рабочей группы, представители специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Шуше, Лачине, Кельбаджаре, Агдаме, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангеланском, Агдеринском, Ходжалинском, Ходжавендском районах и городе Ханкенди, а также представители Службы восстановления, строительства и управления.

На встрече члены Рабочей группы и представители других приглашенных организаций представят участникам информацию о состоянии выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов и озеленении в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, о работе, проделанной в сфере недропользования, о текущем состоянии месторождений рудных, нерудных, пресных и термальных минеральных вод, артезианских колодцев и перспективах их использования, о работе по безопасному обращению с твердыми отходами и совершенствованию управления в этой сфере, а также о работе по предотвращению экологических нарушений на этих территориях.

Представители других организаций, участвующих в встрече, обсудят вопросы, связанные с получением экологических разрешений при реализации инфраструктурных проектов, а также ход выполнения поручений Координационного штаба в целях укрепления взаимодействия между соответствующими организациями и координации деятельности.

Новость обновляется